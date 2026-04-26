Hafta sonu piyasaların kapalı olması nedeniyle brent petrol ve gümüş cuma günkü kapanış değerleriyle paralel seyrediyor. Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareket söz konusu. İşte günün ilk saatlerinde piyasaların güncel durumu;
Altın, petrol, dolar, gümüş ve euroda son durum ne? Piyasalarda hafta sonu
İran-ABD arasındaki ateşkes bir kez daha piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Belirsizlik ortamında altın fiyatları yatay seyrederken petrol fiyatlarında hafta başından bu yana sert düşüşler ve yükselişler oldu. Peki piyasalar hafta sonu nasıl seyrediyor işte güncel veriler...Derleyen: Züleyha Öncü
Çeyrek Altın Bugün Ne Kadar?
Kapalı Çarşı’da bugün çeyrek altının alış fiyatı 11.081 satış fiyatı ise; 11.206 TL’den işlem görüyor
Gram Altın Bugün Ne Kadar?
Kapalı Çarşı’da bugün gram altının alış fiyatı 6.747 satış fiyatı ise 6.838 TL’den işlem görüyor.
ONS Altın Bugün Ne Kadar?
Ons altının 26 Nisan’daki Kapalı Çarşı alış fiyatı 4.708 dolar satış fiyatı ise; 4.709
Yarım Altın Bugün Ne Kadar?
Kapalı Çarşı’da 26 Nisan yarım altın verileri şöyle; alış; 22.142 satış fiyatı; 22.372 TL
Dolar Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa abd doları alış fiyatı 44,9913 TL, satış fiyatı 45,0137 TL şeklindedir.
Euro Bugün Ne Kadar?
Bugün anlık serbest piyasa euro alış fiyatı 52,7396 TL, satış fiyatı 52,7544 TL şeklindedir.
Brent Petrol Bugün Ne Kadar?
Brent Petrol vadelilerinin günün ilk saatlerinde fiyatı 106,56. Son kapanış fiyatı ise 105,07 dolar.
Gümüş Bugün Ne Kadar?
25 Nisan 2026 itibarıyla gram gümüş, piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak yaklaşık 107 TL - 110 TL seviyelerinde işlem görmektedir. Güncel verilere göre gümüşün gramı 109-110 TL civarında bir seyir izlerken, Altın.doviz.com verilerine göre 1 gram gümüş yaklaşık 109,55 TL'den işlem görüyor.
Bitcoin Bugün Ne Kadar?
1 Bitcoin (BTC) fiyatı, anlık olarak 3.498.600 TL ve 77.888 dolara karşılık gelmektedir.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.