Yıllardır aydınlatılamayan Gülistan Doku dosyasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Bakan Çiftçi, dosyanın kilit ismi Umut Altaş’ın Meksika üzerinden kaçak yollarla ABD’ye girdiğini tespit ettiklerini açıkladı. Çiftçi, süreci "Umut Altaş hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılmıştır ve şu an ABD içinde aranmaktadır. Sınır aşmak, takipten kurtulmak anlamına gelmemektedir. Nerede olursa olsun hiçbir isim takibimizden çıkmaz." sözleriyle aktardı.

ESKİ VALİ TUNCAY SONEL TUTUKLANDI

Soruşturmanın genişletildiğini belirten Bakan Çiftçi, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e yönelik delillerin karartıldığı iddialarının üzerine gidildiğini hatırlattı. Süreçle ilgili şu kronolojik bilgileri paylaştı:

17 Nisan 2026'da iddiaların araştırılması için mülkiye müfettişleri görevlendirildi ve Tuncay Sonel görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

21 Nisan 2026'da ilgili mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.

20 Nisan 2026'da soruşturmanın etkinliğini artırmak amacıyla ek müfettişler heyete dahil edildi.

"KASTEN ÖLDÜRME OLAYLARININ YÜZDE 97,2'Sİ AYDINLATILDI"

Bakanlığın suçla mücadele verilerini de paylaşan Mustafa Çiftçi, 2003'ten bugüne kasten öldürme olaylarında yüksek bir aydınlatma oranına ulaşıldığını belirtti. Faili meçhul dosyaların azaltılması için Emniyet ve Jandarma bünyesinde özel ekiplerin kurulduğunu ifade eden Çiftçi, yurt dışına kaçan 262 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.

"ÇİZGİ FİLM KARAKTERİ" İSİMLİ YENİ NESİL ÇETELER

Son dönemde ortaya çıkan suç örgütlerinin yapısal farklılıklarına değinen Bakan Çiftçi, yeni nesil çetelerin kendilerine çizgi film karakterlerinden esinlenen takma isimler koyduğunu belirterek, bu grupların geleneksel mafya yapılarından farklılaştığını ve takibe alındıklarını kaydetti.

"SUÇ İŞLEME İMTİYAZI OLAMAZ"

Bakan Çiftçi, açıklamasını "Müfettişlerimiz süreçte bir iştirak ya da ihmal tespit ederse, hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmaksızın adalete teslim edilecektir. Hiç kimsenin suç işleme ve suça göz yumma imtiyazı olamaz." uyarısıyla noktaladı.