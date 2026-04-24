Gülistan Doku olayında sır perdesinin kalkması için düğmeye basıldı. 5 Ocak 2020'de kaybolduktan sonra haber alınamayan genç kızın dosyası cinayet soruşturmasında detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak soruşturmada tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'e ait bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta şüpheli oğul Sonel'in kamuflaj biçiminde koruma giysisi giydiği ve silah taşıdığı görüldü.

NTV'nin haberine göre, Şüphelinin, babasının Tunceli Valiliği yaptığı dönemde koruma kıyafeti giydiği ve silah taşıdığı anlaşıldı. Fotoğrafın, eski valinin bir kuruma yaptığı ziyarette çekildiği tahmin edilirken Mustafa Türkay Sonel ifadesinde ateşli silahı olmadığını iddia etmişti.

NE OLMUŞTU

İlk operasyonda aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.

17 Nisan’da düzenlenen 2’nci operasyonda dönemin Valisi Tuncay Sonel ve Gülistan’ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi ve ardından İl Sağlık Müdürü görevini de yürüten Çağdaş Özdemir gözaltına alındı.

VALİ VE OĞLU İLE BİRLİKTE 12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklandı.

Ferhat Güven ise Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’ya yönelik eylemi nedeniyle ‘Yağma’ suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku’nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan ve Tunceli Adliyesi’ne getirilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’ tarafından 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı.

Tuncay Sonel ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçlarından tutuklandı.

Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.