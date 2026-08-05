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Kaynak: DHA

Çankaya ilçesi İmrahor Deresi yakınlarında geçen 30 Temmuz’da bir kadın cesedi bulundu. Yapılan araştırmada öldürüldüğü belirlenen kadının Gülay Akgün M. olduğu saptandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında K.Y. isimli şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan K.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma genişletildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu cinayet şüphelisi K.A., düzenlenen operasyonla Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Soruşturmada ayrıca A.A., S.D., F.B. ve C.Y. de ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan yakalandı. Cinayet zanlısı K.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.