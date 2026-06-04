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Altın fiyatlarında meydana gelen gelişmeler, altın birikimi olan yurttaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Gram altında son olarak 9.000 TL beklentisi bile olanların olduğu dönemde 3 yeni gelişme meydana geldi. Altın fiyatları mayıs ayı boyunca küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelerin baskısı altında fiyatlandı.

Altın, perşembe günü ons başına yaklaşık 4.450 dolardan işlem gördü. Bahreyn ve Kuveyt'in Orta Doğu'daki sorunlara dahil olması barış umutlarını askıya aldı.

BASKI ALTINDA KALIYOR

Orta Doğu'da aylardır süren savaşın nisan ayında bir ateşkesle beraber sona ermesi bekleniyordu. Fakat ateşkes tam anlamıyla gerçekleşmedi ve tarafların karşılıklı saldırıları devam etti.

Son olarak İran'ı ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt ve Bahreyn'e füze atması ABD'nin ise Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nı vurması gerilimi yükseltti. Gelişmeler emtia piyasaları üzerinden etkili oldu.

Son olarak İran'ı ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt ve Bahreyn'e füze atması ABD'nin ise Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nı vurması gerilimi tırmandırdı. Gelişmeler emtia piyasaları üzerinden etkili oldu.

ABD'de Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon baskıları yoğunlaşmaya devam ederse Fed'in yakında faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalabileceğini söyledi.

ALTINI OLUMSUZ ETKİLEYEN 3 NEDEN VAR

Ham petrolün artması, Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi ve ABD-İran çatışmasının hararetlenmesi getiri sağlamayan metaller üzerinde baskının oluşmasına sebebiyet verdi. Güçlü dolar ve zayıf hisse senetleri ekonomik görünümüm üzerinde etkili oldu.

Petrol ve hazine tahvillerinde getirilerin yükselmesi ABD piyasalarına da olumsuz yansıdı. S&P 500 endeksi %0,7 düşüşle 7.553,68 puana geriledi.

Dow Jones Sanayi Endeksi %1,2 düşüşle 50.687,07 puana, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,9 kayıpla 26.853,98 puana ve Russell 2000 endeksi %1,3 düşüşle 2.893,50 puan oldu. ABD TÜFE'si nisan ayında yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Öte yandan son 16 ayın en yüksek ADP verisi elde edilirken ISM Hizmetler PMI endeksi Mayıs ayında 53,6'dan 54,5'e yükseldi.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, tezgah üstü işlemler de dahil olmak üzere küresel altın talebi, 2026 yılının ilk çeyreğinde 1.231 tona ulaştı.

Bu rakamlar ise Ocak-Mart döneminde kaydedilen en yüksek seviye oldu. Polonya yılın ilk çeyreğinde rezervlerine 31 ton altın ekledi. Çin Halk Bankası ise 7 ton daha aldı.

YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 6.598,55 lira seviyelerinden işlem görmeye devam etti. Gram altın fiyatların son 24 saat içinde yukarı yönlü yüzde 0,83 hareket etti. Uzmanlar tarafından gram altının 9000 lira seviyesine yükselmesi beklenirken, altındaki bu düşüş, yatırımcıları yapılan endişelendirdi.