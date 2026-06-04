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ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle bölge genelini kapsayan bir güvenlik uyarısı yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son dönemde artan gerilimlerin güvenlik ortamını daha karmaşık hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki mevcut durumun hızla değişebileceğine dikkat çekilerek, Orta Doğu’da bulunan ABD vatandaşlarının dikkatli ve tedbirli davranmaları istendi.

ABD'DEN TÜM ORTA DOĞU İÇİN GÜVENLİK UYARISI

Bakanlık, vatandaşlarına güncel gelişmeleri yakından takip etmeleri çağrısında bulunarak, güvenlik risklerinin kısa süre içerisinde farklı boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamı karmaşıklığını korumakta ve hızla değişebilir. Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına temkinli olmaya devam etmeleri gerektiğini hatırlatır, son gelişmeleri takip etmek için son dakika haberlerini izlemelerini tavsiye ederiz" sözleri sarf edildi.

Washington yönetimi vatandaşlarından yerel makamların yönlendirmelerine uymalarını ve seyahat planlarını gözden geçirmelerini istedi.