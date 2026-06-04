Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre Türkiye, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor.
Meteoroloji il il uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor, termometreler 38 dereceyi görecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre Türkiye genelinde sıcaklıklar 38 dereceye kadar yükselecek. Birçok bölgede etkili olacak sıcak hava dalgasının yanı sıra Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun çeşitli illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar da görülecek.Alper Talha Şimşek
SICAKLIKLAR 38 DERECEYE KADAR ÇIKACAK
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanacak. Özellikle iç ve güney kesimlerde termometrelerin yer yer 38 dereceyi göstermesi bekleniyor.
Bu kapsamda Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Adana ve Hatay gibi illerde yüksek sıcaklıklar etkili olacak.
Bununla birlikte yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Çanakkale, Kırklareli), İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya iç kesimleri), Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun büyük bölümü (Ankara, Eskişehir, Konya, Yozgat), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yağış beklenen iller arasında Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars da yer alıyor.
MARMARA'DA YAĞIŞ GEÇİŞLERİ GÖRÜLECEK
İstanbul'da havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
EGE'DE SICAK HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK
İzmir'de sıcaklığın 32 dereceye kadar çıkması beklenirken, Denizli ve Afyonkarahisar'ın iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilecek. Muğla'da ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
AKDENİZ'DE HEM SICAKLIK HEM YAĞIŞ VAR
Antalya ve Adana'da sıcaklıklar 30 derece seviyelerine yaklaşırken, özellikle iç kesimlerde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ALARMI
Ankara, Eskişehir, Konya ve Yozgat başta olmak üzere bölge genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
KARADENİZ'DE PARÇALI BULUTLU HAVA
Orta ve Doğu Karadeniz'de genel olarak parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Samsun ve Trabzon'da sıcaklıkların 25 derece civarında olması beklenirken, Çorum çevrelerinde yerel yağış geçişleri görülebilecek.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA YÜKSEK SICAKLIKLAR
Doğu Anadolu'nun birçok ilinde sağanak yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcak ve kuru hava etkisini sürdürecek. Özellikle Diyarbakır (34°C) ve Şanlıurfa (35°C) yüksek sıcaklıklarıyla öne çıkıyor.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının etkisini artıracağı günlerde özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.