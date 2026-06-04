Meteoroloji il il uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor, termometreler 38 dereceyi görecek

BİRÇOK İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Çanakkale, Kırklareli), İç Ege (Afyonkarahisar, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya iç kesimleri), Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun büyük bölümü (Ankara, Eskişehir, Konya, Yozgat), Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.