Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası tahmini şaşırttı: Daha önce 3 şampiyonu bilen modelden beklenmedik favori

Dünya Kupası tahmini şaşırttı: Daha önce 3 şampiyonu bilen modelden beklenmedik favori

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, geçmiş üç turnuvanın şampiyonunu doğru tahmin eden model yeni öngörüsünü açıkladı. Simülasyona göre Türkiye'nin de mücadele edeceği turnuvada beklenmedik şampiyon tahmini geldi. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Dünya Kupası tahmini şaşırttı: Daha önce 3 şampiyonu bilen modelden beklenmedik favori - Resim: 1

ABD-Kanada-Meksika ortaklığında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı.

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Dünya Kupası tahmini şaşırttı: Daha önce 3 şampiyonu bilen modelden beklenmedik favori - Resim: 2

A Milli Takım'ın da yer aldığı turnuvada bu yıl bir ilk yaşanacak ve tam 48 takım mücadele edecek.

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Dünya Kupası tahmini şaşırttı: Daha önce 3 şampiyonu bilen modelden beklenmedik favori - Resim: 3

Bizim Çocuklar'ın yer aldığı D Grubu'nda Paraguay, Avustralya ve ev sahibi ABD yer alacak.

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Dünya Kupası tahmini şaşırttı: Daha önce 3 şampiyonu bilen modelden beklenmedik favori - Resim: 4

SON 3 ŞAMPİYONU BİLDİ

Son 3 turnuvadır Dünya Kupası şampiyonunu doğru tahmin eden yazılım bu yıl da tahminde bulundu.

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Dünya Kupası tahmini şaşırttı: Daha önce 3 şampiyonu bilen modelden beklenmedik favori - Resim: 5

Doğru tahminleriyle ün kazanan yatırım şirketi Panmure Liberum’da stratejist olarak çalışan Joachim Klement tarafından geliştirilen bir model, daha önce 2014’te Almanya’nın, 2018’de Fransa’nın ve 2022’de Arjantin’in şampiyonluğunu bilmişti.

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Dünya Kupası tahmini şaşırttı: Daha önce 3 şampiyonu bilen modelden beklenmedik favori - Resim: 6

Yazılımından bu sefer flaş bir tahmin geldi.

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Dünya Kupası tahmini şaşırttı: Daha önce 3 şampiyonu bilen modelden beklenmedik favori - Resim: 7

İŞTE YENİ TAHMİN

Yazılımın bu yıl tahmini daha önce finale çıkan ancak şampiyonluğu olmayan Hollanda'nın şampiyon olacağı yönünde. Finalde ise Hollanda'nın tahmini Portekiz olacak.

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Dünya Kupası tahmini şaşırttı: Daha önce 3 şampiyonu bilen modelden beklenmedik favori - Resim: 8

Aynı zamanda Klement’in simulasyonuna göre, Arjantin, Portekiz tarafından elenecek. Brezilya’nın da Japonya tarafından elenmesi olasılığı da büyük sürpriz olarak gösterildi.

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