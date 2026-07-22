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Göztepe, içecek sektörünün yerli markalarından Sarıyer İçecek ile sponsorluk anlaşmasına imza attığını duyurdu.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilen lansmana Göztepe CEO'su Kerem Ertan ile Sarıyer İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz katıldı.

FORMA ŞORT ARKASINDA YER ALACAK

Yapılan anlaşma kapsamında Sarıyer İçecek, sezon sonuna kadar Göztepe Futbol A Takımı'nın forma şort arkası sponsoru oldu.

Sarı kırmızılı ekip, resmi lig, Türkiye Kupası ve özel karşılaşmalarda forma şort arkasında "Sarıyer Kola" logosuyla sahaya çıkacak.

GÖZTEPE'YE ÖZEL ÜRÜNLER GELİYOR

İş birliği kapsamında Sarıyer İçecek, Göztepe'ye özel tasarlanacak koleksiyon ürünlerini de taraftarlarla buluşturacak.