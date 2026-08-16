Göztepe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Samsunspor'un konuğu olacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada düdük çalacak isim ise hakem Kadir Sağlam olacak.

Göztepe sezona deplasmanda başlıyor: Rakip Samsunspor - Resim : 1

Geçtiğimiz sezonu 6. basamakta tamamlayan Göztepe, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda yeni sezonun ilk sınavını deplasmanda verecek.

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Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna kattığı Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos ve Luka Gugeshashvili, görev almaları halinde Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkacak.

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Göztepe'nin diğer yeni oyuncularından Sundberg, daha önce Sivasspor forması giyerken, Gökdeniz Bayrakdar ise Antalyaspor'da mücadele etti. İki futbolcu da sarı-kırmızılı formayla ilk Süper Lig karşılaşmalarını oynayacak.

Göztepe sezona deplasmanda başlıyor: Rakip Samsunspor - Resim : 4

Kadrosunda sakat ya da eksik futbolcu bulunmayan Göztepe, dün yaptığı çalışmayla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. İzmir temsilcisi bugün Samsun'a hareket ederek maç öncesi kampa girecek.

İki ekip, geçen sezon ligde iki kez karşı karşıya geldi. İzmir'deki mücadeleyi Göztepe 2-0 kazanırken, sezonun son haftasında Samsunspor evinde oynanan karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.