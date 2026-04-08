Galatasaray Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçında Göztepe'ye konuk oluyor.

GÖZTEPE KARŞISINDA 6 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi sarı kırmızılı ekibin kadrosu belli olurken son oynanan Trabzonspor derbisinin ilk 11'inden 6 oyuncu değişti.

Trabzonspor derbisinde ilk 11'de yer alan isimlerden kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı ile birlikte Jakobs, Torreira, Yunus, Lang ve Icardi Göztepe karşısında maça yedek kulübesinde başlıyor.

ICARDI YERİNE BARIŞ ALPER FORVETTE GÖREV YAPACAK

Okan Buruk'un Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor'a karşı ilk 11'de görev verdiği Mauro Icardi derbideki etkisiz performansı nedeniyle Göztepe karşısında yedek kulübesine çekildi. Icardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz ileri uçta görev yapacak.

ASPRILLA İLK KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKACAK

Öte yandan Galatasaray'ın ara transfer döneminde Girona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Yaser Asprilla ise sarı kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın ilk 11'i ise şöyle:

Uğurcan, Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay, Lemina, Asprilla, Sane, Sallai, Barış.