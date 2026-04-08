Arda Güler sahnedeydi: Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Real Madrid'i devirdi
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid’i 2-1 yenerek deplasmanda avantaj sağladı. Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid’in ilk 11’inde sahaya çıktı. Rövanş mücadelesi 15 Nisan’da Allianz Arena’da oynanacak.İbrahim Doğanoğlu
Mücadelenin 8. dakikasında Upemacano, kaleyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.41. dakikada Bayern Münih'te Luis Diaz skoru 1-0'a taşıdı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Bayern Münih üstünlüğüyle 1-0 sona erdi.
İkinci yarıya topla hücuma başlayan Bayern Münih, 46. dakikada Harry Kane ile farkı 2'ye çıkardı.
71. dakikada Arda Güler yerine Brahim Diaz oyuna dahil oldu. 72. dakikada Kylian Mbappe skoru 2-1'e getirdi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, Bernabeu'dan 2-1 galip ayrıldı.
Eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesi için 15 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena'ya konuk olacak.