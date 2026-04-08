Eski CHP'li vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş, parti merkezi tarafından CHP’li vekillere yeni talimatın verildiğini açıkladı.

CHP’Lİ VEKİLLERE “ÖZEL TALİMAT”

"CHP’li vekillere yeni talimat: “Ankara’dan ayrılırken bile haber verin.” başlığıyla sosyal medya hesabından CHP içerisindeki sıcak gelişmeyi aktaran Yarkadaş, "CHP Grup başkan vekilliği, milletvekillerine yeni kurallardan oluşan bir talimat çizelgesi yolladı." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

Talimat TBMM Grup İçi Yönetmeliği’ne dayandırıldı. Buna göre, CHP’li vekiller Ankara dışına çıkarken bile nöbetçi grup başkan vekiline bilgi verecek.

"TALİMAT VEKİLLER ARASINDA RAHATSIZLIK YARATTI"

Talimat çizelgesinde, vekillerin katılacakları tüm etkinlikleri de grup başkan vekillerine bildirme zorunluluğu getirildi.

Bu göre, “yurt dışına yapılacak özel ziyaretler de” nöbetçi başkan vekiline bildirilecek. Bu kapsama “Genel Başkan Yardımcıları” da alındı. Talimat vekiller arasında rahatsızlık yarattı.