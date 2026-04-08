Piyasalardaki ana yönü, enerji maliyetleri ve doların küresel gücü belirliyor. Özellikle ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması, Brent petrolün varil fiyatını 115 dolar seviyelerine kadar taşıdı.
Altın yatırımcısına İslam Memiş'ten kritik Petrol uyarısı: Sakın bunu yapmayın
Küresel piyasalarda sular durulmuyor. Batı Asya merkezli jeopolitik gerilimler, altın ve emtia fiyatlarında sert dalgalanmaları beraberinde getiriyor.İslam Memiş, yatırımcıların yol haritasını belirleyecek kritik faktörleri işaret ederek "tek seferde alım" riskine karşı uyardı.Derleyen: Hava Demir
Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş, küresel enflasyon korkusunu tetiklerken altın fiyatları üzerinde de doğrudan bir baskı oluşturuyor.
"Tek Seferde Almayın" Uyarısı: Kademeli Strateji
Piyasadaki belirsizliklerin sürdüğünü ifade eden İslam Memiş, altın, gümüş ve bakır gibi emtialarda kademeli alım yönteminin en sağlıklı yol olduğunu vurguladı.
Uzman isme göre; tüm birikimle tek seferde işlem yapmak yerine, alımları zamana yaymak risk yönetimini kolaylaştırıyor.
Altında Yeni Trend: Banka Hesapları ve Düşen İşçilik
Yatırımcı alışkanlıklarında dikkat çeken bir değişim yaşanıyor. Fiziki altın saklamanın getirdiği riskler ve yüksek işçilik maliyetleri, vatandaşları bankacılık sistemine yönlendirdi:
Banka Altın Rezervi
Dijital güvenliğin ve maliyet avantajının etkisiyle bankalardaki altın miktarı 676 tona ulaştı.
Maliyetlerde Gerileme
Bir dönem rekor kıran altın üretimindeki işçilik maliyetleri düşüşe geçti. Bu durum fiziki altına erişimi bir nebze kolaylaştırırken arz-talep dengesini de hareketlendirdi.
Yatırımcı Ne Yapmalı?
Mevcut tabloda uzmanlar, fiyat hareketlerini yakından izleyerek uzun vadeli pozisyon almayı öneriyor.
Jeopolitik risklerin hassasiyetini koruduğu bu dönemde, düşük işçilik maliyetleri ve banka üzerinden birikim seçeneği altının "güvenli liman" rolünü desteklemeye devam ediyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.