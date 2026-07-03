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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara, küresel savunma diplomasisinin kalbi olmaya hazırlanıyor. Güvenlik ve savunma sanayii alanındaki iş birliği arayışlarının en üst seviyeye ulaştığı bu dönemde, NATO Zirvesi öncesi Türkiye'de tarihi bir organizasyon gerçekleştirilecek. Stratejik ortaklıkların ve küresel güvenlik adımlarının ele alınacağı dev forum, sektörün dünyadaki en önemli aktörlerini bir araya getirecek.

KÜRESEL SAVUNMA DEVLERİ CONGRESİUM'DA BULUŞUYOR

7 Temmuz'da kapılarını açacak olan dev forum, Congresium'da düzenlenecek. Organizasyona dünya genelinde savunma sanayiine yön veren Airbus, Northrop Grumman ve SAAB gibi uluslararası dev şirketlerin üst düzey yöneticileri katılım sağlayacak.

MİLYAR DOLARLIK STRATEJİK ANLAŞMALAR YOLDA

Kritik zirve ve forum kapsamında, NATO ile küresel savunma markaları arasında yeni sözleşmeler ve mutabakat muhtıralarının (MoU) imzalanması hedefleniyor. Bu doğrultuda Northrop Grumman firmasının istihbarat ve gözetleme uçakları, SAAB şirketinin yeni nesil AWACS (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları için resmi imzaların atılması öngörülüyor.

TUSAŞ TESİSLERİNDE GÖKYÜZÜ GÖSTERİSİ

Forum programının tamamlanmasının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ev sahipliğinde TUSAŞ tesislerinde özel bir resepsiyon gerçekleştirilecek. Türk savunma sanayisi tarafından üretilen yerli ve milli hava platformları gökyüzünde bir gövde gösterisi sunarken, farklı savunma ürünleri de katılımcılar için sergilenecek.

(SavunmaSanayiST.com)