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Kaynak: ANKA

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi tarafından kamuoyuna duyurulan yeni raporda, Moskova yönetiminin hibrit operasyonlarının frekansını ve etkisini yükselteceği öngörüldü. Raporda, Rusya taraflı saldırıların hem daha sık gerçekleşebileceği hem de hedef alınan ülkeler üzerinde geçmiş yıllara kıyasla daha ağır sonuçlar doğurabileceği kaydedildi.

HİBRİT SAVAŞIN TAZYİĞİ VE ETKİ ALANI ARTIYOR

Yayımlanan metinde, önümüzdeki aylarda hibrit savaş yöntemlerinin çok daha yoğun bir şekilde sahaya sürüleceğine dikkat çekildi. Danimarka istihbaratı, Batı ve NATO üyelerinin doğrudan bu saldırıların hedefi olacağını ve yaşanacak gelişmelerin küresel güvenlik dengeleri açısından daha büyük riskler taşıdığını vurguladı.

SABOTAJ GİRİŞİMLERİ VE YENİ YAPTIRIM ÇAĞRILARI

Avrupa kıtasındaki örtülü operasyonlar ve sabotaj iddiaları, yakın dönemde Almanya'nın Leipzig/Halle Havalimanı'na yönelik drone saldırısı girişiminden Rusya'yı sorumlu tutmasıyla yeniden tırmanışa geçmişti. Kıtada güvenlik alarmının seviyesi yükselirken, bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler yaşanan gelişmeler doğrultusunda Moskova'ya karşı yeni ve daha sert yaptırımların hayata geçirilmesi yönünde çağrılarını yineledi.