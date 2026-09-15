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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da yürütülen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tekerek, gözaltındayken avukatı aracılığıyla kendisine dayanışma mesajı gönderenlere seslendi ve hakkındaki suçlamalara tepki gösterdi.

“PİYANGO BU KEZ BANA VURDU”

Tekerek, 2024 yılında Gürcistan'a seçim öncesinde gittiğini ve burada farklı mecralar için çeşitli haberler hazırladığını belirtti.

Bu süreçte KAOS GL haber sitesine de telif karşılığında bir haber yaptığını söyleyen Tekerek, polis raporunda kendisinin KAOS GL'nin Instagram yetkilisi olarak gösterildiğini öne sürdü.

Tekerek, söz konusu suçlamanın herhangi bir dayanağı olmadığını savunarak, “Ben sadece gazetecilik kapsamında bir haber yaptım” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK”

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Tekerek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Piyango bu kez bana vurdu. 2024'te Gürcistan'a seçim öncesi gitmiş, pek çok mecraya çeşitli haberler yapmıştım. Bu arada KAOS GL haber sitesine de telifli bir haber yapmıştım. Kendimi KAOS GL'nin Instagram yetkilisi olarak buldum polis raporunda! Hiçbir dayanağı olmayan akla ziyan bir suçlama! Ben sadece gazetecilik kapsamında bir haber yaptım.”

Tekerek, mesajının devamında “Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak. Lütfen daha fazla geçit vermeyin” diyerek dayanışma gösterenlere teşekkür etti.