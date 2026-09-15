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Kaynak: Haber Merkezi

LGBTİ+'lara yönelik gerçekleştirilen “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında Ankara'da yeni bir gelişme yaşandı.

Kaos GL Derneği'nin yedek üyeler dahil yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 13 Eylül'de evlerine düzenlenen polis operasyonlarında gözaltına alındı. Derneğin ofisinde de arama yapılarak dijital materyallere el konuldu.

Kaos GL'ye yaptığı haber gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen gazeteci Tuğba Tekerek de soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

15 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Kaos GL Derneği'nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gazeteci Tuğba Tekerek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaos GL'nin aktardığına göre, hakimlik işlemleri sonucunda 5 trans kadın hakkında tutuklama kararı verildi.

Kaos GL'nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gazeteci Tuğba Tekerek'in de aralarında bulunduğu diğer 10 kişinin hakimlik sorgularının ise henüz başlamadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 13 Eylül'de duyurduğu “Ailem Güvende” soruşturmaları kapsamında 5 il merkezli ve toplam 15 ili kapsayan operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem başlatıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 60'tan fazla kişi gözaltına alınırken, İzmir'de gözaltına alınan 18 kişiden 16'sı tutuklandı.

Mersin'de ise operasyon kapsamında gözaltına alınan 33 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.