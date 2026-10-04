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Kaynak: DHA

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde deniz yüzeyinin kırmızı renge bürünmesi dikkat çekti.

Dantel Sitesi önünde denize kırmızı renkli bir sıvının yayıldığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgede inceleme başlatıldı.

NUMUNELER ANALİZ EDİLECEK

Deniz yüzeyindeki sıvıdan alınacak numuneler laboratuvarda analiz edilecek. İncelemelerle sıvının içeriğinin yanı sıra denize hangi noktadan ulaştığının da belirlenmesi amaçlanıyor.

Kirliliğin kaynağı ve sıvının niteliği, yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacak.

AYNI BÖLGEDE GEÇEN YIL DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Taşköprü'de 23 Temmuz 2025'te de deniz yüzeyinde atık yağ olduğu değerlendirilen bir madde tespit edilmişti.

O dönem yapılan incelemede kirliliğin yağmur suyu kanalından denize ulaştığı belirlenmiş ve çevrede faaliyet gösteren işletmelerde inceleme yapılmıştı.