Kaynak: DHA

Aselsan tarafından mini/mikro İHA ve yeni nesil FPV dron tehditlerine karşı geliştirilen KANGAL FPV 100 ve EJDERHA AD 210 sistemlerinin kabiliyetleri, Gölbek Atış ve Test Merkezi’nde düzenlenen demo faaliyetinde sahada sergilendi. Yurt içinden heyetlerin katıldığı etkinlikte, sistemlerin farklı hedeflere yönelik tespit, takip, karıştırma/köreltme ve etkisizleştirme kabiliyetleri iki ayrı senaryo üzerinden test edildi.

ASELSAN, değişen tehdit ortamına yönelik geliştirdiği önleyici elektronik harp sistemlerinin kabiliyetlerini Gölbek Atış ve Test Merkezinde yurt içi heyetlere yönelik düzenlenen demo faaliyetinde sergiledi. Mini/mikro İHA’lar ile yeni nesil FPV dron tehditlerine odaklanan faaliyette iki farklı senaryo gerçekleştirildi. İlk senaryoda KANGAL FPV 100 Dron Mini/Mikro İHA FPV Karıştırma/Köreltme Sistemi, ikinci senaryoda ise EJDERHA AD 210 Yüksek Güçlü Elektromanyetik (YGEM) Anti-İHA Karşı Tedbir Sistemi kullanıldı. Sistemlerin saha koşullarındaki tespit, takip, karıştırma/köreltme ve etkisizleştirme kabiliyetleri farklı hedefler üzerinden bütüncül olarak değerlendirildi.

YENİ NESİL DRON TEHDİDİNE ELEKTRONİK HARP KALKANI

EJDERHA AD 210, yüksek güçlü elektromanyetik teknolojisiyle İHA’ların elektronik sistemlerini hedef alıyor. Radar ile aktif tespit ve elektro-optik sistemle hedef takibi gerçekleştiren sistem, hassas yönlendirme kabiliyetiyle elektronik devre içeren tehditler üzerinde bastırma, yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma etkileri oluşturabiliyor. Bu yapının bir diğer unsuru olan KANGAL FPV 100, FPV tehditlerine karşı optimize edilmiş Karıştırıcı Birimi ve MİRKET 200 RF Tespit Birimi ile görev yapıyor.

Sistem, uzak komuta-kontrol, GNSS, data link ve telemetri frekans bantlarına karşı ara bakışlı reaktif karıştırma kabiliyetiyle Mini/Mikro İHA ve yeni nesil FPV tehditlerine karşı koruma sağlıyor. Her türlü İHA tehdidine karşı tek başına eksiksiz koruma sağlayabilecek evrensel bir çözüm bulunmazken, KANGAL FPV 100 ve EJDERHA AD 210 farklı tehdit türlerine yönelik tamamlayıcı kabiliyetleriyle katmanlı bir koruma yaklaşımı sunuyor. Bu iki sistemin bir arada kullanılmasıyla birlikte, tehdit tipinden bağımsız olarak İHA’lara karşı bütüncül bir koruma sağlanıyor.

Demo faaliyeti kapsamında KANGAL FPV 100’ün Mini/Mikro İHA ve yeni nesil FPV tehditlerine karşı tespit, teşhis ve karıştırma/köreltme kabiliyetleri farklı senaryolarla test edildi. KANGAL FPV 100 ile gözlemci dron, kablosuz FPV dron ve muhtelif dron tipleri başarıyla etkisiz hâle getirildi. Faaliyet kapsamında VTX görüntü ve Protokol çözümlemeleri de başarıyla gerçekleştirildi. EJDERHA AD 210 da farklı hedeflere karşı tespit, takip, yönlendirme ve etkisizleştirme yeteneklerini saha şartlarında sergiledi. Sistem tarafından çoklu kablolu FPV dron, kablolu ve kablosuz kontrollü dron, sabit kanatlı dron ve içten yanmalı motor etkisiz hâle getirildi. Demo faaliyeti, ASELSAN’ın İHA tehditlerine karşı geliştirdiği katmanlı savunma sistemlerinin sahadaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

EJDERHA AD 210 sisteminin özellikleri şöyle sıralandı; “YGEM alt sistemi ile yönlendirilmiş dar bantlı elektromanyetik etki oluşturma, radar ile aktif tespit ve elektro-optik sistem ile hedef takip kabiliyeti, merkezi komuta kontrol ara yüzü ve hassas yönlendirme birimi, dar hüzme ile sabit bakış veya tarama yöntemiyle geniş bakış operasyonu, elektronik devre içeren tehditler üzerinde bastırma, yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma etkileri, karıştırıcı sistemlerle destekli yüksek koruma kabiliyeti ve taktik sahada hızlı ve kolay kurulum, cihaz içi test (CİT) ve olay kaydı.”

KANGAL FPV 100 sisteminin özellikleri ise, “Mini/Mikro İHA ve yeni nesil FPV tehditlerine karşı koruma, mini/Mikro İHA uzak komuta-kontrol ve Data Link/Telemetri aktarım frekanslarına karşı karıştırma, GPS, GALILEO, GLONASS ve BEIDOU GNSS frekans bantlarına karşı karıştırma, FPV uzak komuta-kontrol ile analog/dijital görüntü aktarım frekanslarına karşı karıştırma, MİRKET 200 Almaç desteğiyle ara bakış senaryolarında reaktif karıştırma kabiliyeti, yapay zekâ destekli tespit ve teşhis senaryoları, yazılım tabanlı programlanabilir karıştırma mimarisi ve yeni tehditlere uyarlanabilme ve eş yönlü antenler ile 360 derece küresel kapsama alanı” şeklinde sıralandı.