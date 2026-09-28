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Kaynak: AA

ASELSAN, TEKNOFEST’in Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek etkinliğinde teknoloji meraklıları ve gençlerle bir araya gelecek. Şirket, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasındaki festivalde mühendislik birikimini farklı etkinlik ve sergi alanlarıyla ziyaretçilere aktaracak.

Şirketten yapılan açıklamada, ASELSAN’ın festivalde savunma teknolojilerinin yanı sıra çocuklara yönelik etkinlikler, gençlerin katıldığı yarışmalar ve güvenlik sistemleriyle kapsamlı bir katılım gerçekleştireceği belirtildi.

ASELSAN’IN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SERGİLENECEK

Festival alanındaki ASELSAN standında hava, kara ve deniz platformlarında kullanılan farklı sistemler ziyaretçilerin incelemesine sunulacak. TULGAR, ASELFLIR 600, LGK, HGK, TOLUN, KILIÇ ve DERİNGÖZ sistemleri stantta yer alacak.

Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma mimarisine ilişkin uygulamaların tanıtılacağı ÇELİKKUBBE Dijital Alanı da festivalde ziyaretçileri ağırlayacak. Açık sergi bölümünde HİSAR, GÖKBERK, GÜRZ, KORKUT, YENER, EJDERHA ve GÖKALP sistemleri sergilenecek.

Bu alanda farklı tehditlere karşı geliştirilen milli savunma sistemleri bir arada görülebilecek.

TEKNO MACERA ÇOCUKLARI BİLİMLE BULUŞTURACAK

ASELSAN’ın çocukların bilim ve keşfe yönelik ilgisini artırmak amacıyla hazırladığı Tekno Macera da TEKNOFEST Şanlıurfa’da yer alacak. 500 metrekarelik alanda kurulacak bölümde Göbeklitepe teması kullanılacak.

Çocuklar burada eğlence ve öğrenmeyi bir araya getiren etkinliklere katılarak doğrudan deneyim yoluyla keşif yapacak.

Çocuk yaşlarda başlayan bu merakın ilerleyen süreçte gençlerin TEKNOFEST yarışmalarında ortaya koyduğu projelere taşınması hedefleniyor. Yarışmalara katılan gençler, fikirlerini somut projelere dönüştürürken gerçek problemlere çözüm arayacak ve mühendislik çalışmalarının farklı aşamalarını deneyimleyecek.

ASELSAN da desteklediği yarışmalar aracılığıyla gençlerin teknik ve mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

Şirket, TEKNOFEST kapsamında daha önce birçok yarışmanın yürütücülüğünü üstlendi. Diyarbakır’da düzenlenen Havacılıkta Yapay Zeka ve Elektronik Harp Yarışmaları çok sayıda genci bir araya getirirken, festival kapsamındaki etkinliklerden biri de Mardin’de gerçekleştirildi. İnsansız Kara Araçları yarışmasında üniversite öğrencilerinin geliştirdiği sistemler sergilendi.

TEKNOFEST ALANINDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ KULLANILACAK

Festival süresince ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda ASELSAN’ın milli imkanlarla geliştirdiği sistemlerden yararlanılacak.

Uzaktan yönetilebilen sabit ve hareketli kameralar aracılığıyla festival alanı takip edilecek. Kameralardan elde edilen görüntüler ise eş zamanlı olarak TEKNOFEST Güvenlik Merkezi’ne iletilecek.

AHMET AKYOL: GENÇLERİN FİKİRLERİ GELECEĞE YÖN VERECEK

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, çocukların bilim ve mühendislikle küçük yaşlarda tanışmasının Türkiye açısından önem taşıdığını belirtti.

Çocukların ASELSAN ürünleriyle karşılaştıklarında gösterdiği merakın kendileri açısından umut verici olduğunu ifade eden Akyol, bu ilgiyi desteklemek istediklerini söyledi.

Akyol, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ürünlerimizle ilk kez karşılaşan bir çocuğun gözündeki merak, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Ürettiğimiz bir sistemi ilgiyle inceleyen, nasıl çalıştığını soran her çocukta yarının mühendisini, araştırmacısını ve öncüsünü görüyoruz. Tekno Macera ile çocuklarımızın merak duygusunu beslemek, onlara soru sorma ve keşfetme cesareti kazandırmak istiyoruz. Çünkü büyük atılımların ilk adımı, çoğu zaman küçük yaşta sorulan basit bir ‘neden?’ ya da ‘nasıl?’ sorusuyla başlıyor."

Şanlıurfa’nın tarihsel mirasının festivalin anlamını güçlendirdiğini belirten Akyol, gençlerin Türkiye’nin geleceğindeki rolüne de dikkat çekti.

Akyol, bu değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

“Şanlıurfa, insanlığın geçmişine dair bildiklerimizi değiştiren keşiflere ev sahipliği yapıyor. Göbeklitepe geçmişe bakışımızı nasıl değiştirdiyse, gençlerimizin fikirleri de yarına bakışımızı benzer biçimde değiştirecek. Tarihin yeniden okunduğu bu topraklarda geleceği de yine bu toprakların gençleri yazacak. ASELSAN olarak bilgi birikimimizle, mühendislik gücümüzle ve tecrübemizle onların yanında olmaya devam edeceğiz."