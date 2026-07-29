Yeni sezonun ilk hedefini Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olarak belirleyen temsilcimiz Fenerbahçe Polonya'da Gornik Zabrze ile ikinci ön eleme turu rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Kadıköy'de rakibini Talisca'nın golüyle 1-0 yenen Sarı Lacivertliler skor avantajıyla çıktığı bu maçta hata yapmadan turu geçmeyi hedefliyor.
Zabrze Arena'da TSİ 21:00'da başlayan kritik maçı Lothar D'hondt yönetiyor.
İSMAİL KARTAL'DAN ASENSIO KARARI
Teknik Direktör İsmail Kartal ilk maçın 11'inden farklı olarak Bartuğ Elmaz'ın yerine Marco Asensio'ya görev verdi.
GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE İLK 11'LER
Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Sadilek, Dietnz, Urbanski, Ikia Dimi, Ismaheel, Prekop.
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Fred, Guendouzi, Asensio, Kerem, İrfan Can Talisca
GORNIK ZABRZE-FENERBAHÇE CANLI ANLATIM
1' Lothar D'hondt'un ilk düdüğüyle Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı başladı.
FENERBAHÇE TALISCA'NIN PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ
12' Gornik Zabrze ceza sahasında yaşanan pozisyonda Skriniar yerde kaldı. VAR'ın potansiyel penaltı tavsiyesiyle ekran başına gelen hakem Lothar D'hondt beyaz noktayı gösterdi. Fenerbahçe penaltı kazandı. Anderson Talisca penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
MAÇ MEŞALE DUMANI NEDENİYLE DURAKLADI
13' Maç golden sonra tribünlerde yanan meşale dumanlarının sahayı kaplamasıyla görüş mesafesinin kısalmasından dolayı kısa süreliğine durakladı. Yaklaşık 7 dakikalık bir beklemenin ardından dumanların dağılmasıyla karşılaşma Gornik Zabrze'nin santra vuruşuyla yeniden başladı.