Yapay zeka Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını tahmin etti: İşte detaylar

Yapay zekânın analizine göre İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, kadro kalitesi ve ilk maçta elde ettiği avantaj sayesinde rövanşın favorisi konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin topa daha fazla sahip olacağı, oyunu rakip sahaya yıkacağı ve özellikle geçiş hücumlarında etkili olacağı tahmin ediliyor.