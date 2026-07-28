Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Yapay zeka Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını tahmin etti: İşte detaylar

Yapay zeka Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını tahmin etti: İşte detaylar

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Gornik Zabrze deplasmanına çıkıyor. Yapay zekâ, sarı-lacivertlilerin Polonya'daki kritik mücadeleden galibiyetle ayrılacağını öngörürken, maçın senaryosunu, gol dakikalarını ve turu geçen takımı da tahmin etti.

Kaynak: Diğer
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Yapay zeka Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 1

Yapay zekânın analizine göre İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, kadro kalitesi ve ilk maçta elde ettiği avantaj sayesinde rövanşın favorisi konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin topa daha fazla sahip olacağı, oyunu rakip sahaya yıkacağı ve özellikle geçiş hücumlarında etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Yapay zeka Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 2

İlk gol Talisca'dan gelecek

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk ciddi fırsatını 20. dakikada yakalayacak. Fred'in başlattığı atakta Guendouzi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Anderson Talisca, uzak köşeye yaptığı klas vuruşla takımını öne geçirecek.

20. dakika Anderson Talisca
Gornik Zabrze 0-1 Fenerbahçe

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Yapay zeka Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 3

Gornik Zabrze pes etmeyecek
İlk yarının son bölümünde tribün desteğini arkasına alan Polonya temsilcisi baskısını artıracak. İkinci yarının hemen başında kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde Emanuel Prekop topu ağlara göndererek skora denge getirecek.

54. dakika
Emanuel Prekop
Gornik Zabrze 1-1 Fenerbahçe

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Yapay zeka Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 4

İsmail Kartal'ın hamlesi oyunun seyrini değiştirecek

Beraberlik golünün ardından İsmail Kartal oyuncu değişiklikleriyle hücum gücünü artıracak. Orta sahada kontrolü yeniden ele geçiren Fenerbahçe, rakibini kendi yarı alanına hapsedecek ve kanatlardan geliştirdiği ataklarla gol arayacak.

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Yapay zeka Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 5

Talisca bir kez daha sahne alacak

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Fenerbahçe aradığı golü bulacak. Kerem Aktürkoğlu'nun taşıdığı atakta Guendouzi'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Anderson Talisca, düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının ise ikinci golünü kaydedecek.

73. dakika
Anderson Talisca
Gornik Zabrze 1-2 Fenerbahçe

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Yapay zeka Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 6

Son sözü Mason Greenwood söyleyecek

Maçın son dakikalarında tüm hatlarıyla yüklenen Gornik Zabrze savunmada büyük boşluklar verecek. Uzatma anlarında gelişen hızlı hücumda Marco Asensio'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mason Greenwood, kaleciyi mağlup ederek maçın skorunu belirleyecek.

90+3. dakika

Mason Greenwood
Gornik Zabrze 1-3 Fenerbahçe

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Yapay zeka Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 7

Yapay zekâ turu geçen takımı da açıkladı

Yapay zekâ tahminine göre Fenerbahçe, Polonya deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak ilk maçtaki 1-0'lık avantajını da koruyacak. Sarı-lacivertliler toplamda 4-1'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na yükselen taraf olacak.

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Yapay zeka Gornik Zabrze - Fenerbahçe maçını tahmin etti: İşte detaylar - Resim: 8

Yapay zekânın maç tahmini
Skor: Gornik Zabrze 1-3 Fenerbahçe
20' Anderson Talisca
54' Emanuel Prekop
73' Anderson Talisca
90+3' Mason Greenwood
Maçın oyuncusu: Anderson Talisca
Topa sahip olma: Gornik Zabrze %37 - %63 Fenerbahçe
Şut: Gornik Zabrze 9 - 18 Fenerbahçe
Turu geçen takım: Fenerbahçe


Not: Bu içerik yapay zekâ tarafından oluşturulan kurgusal bir maç senaryosu ve skor tahminidir. Gerçek karşılaşma sonucu farklılık gösterebilir.

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