Mevduat faizleri güncellendi: İşte bankaların yeni oranları

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 26.264,38 TL
Vade Sonu Bakiye: 901.264,38 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 26.264,38 TL
Vade Sonu Bakiye: 901.264,38 TL
Odea
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 26.264,38 TL
Vade Sonu Bakiye: 901.264,38 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 25.947,95 TL
Vade Sonu Bakiye: 900.947,95 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 26.037,01 TL
Vade Sonu Bakiye: 901.037,01 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 25.626,41 TL
Vade Sonu Bakiye: 900.626,41 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 26.453,07 TL
Vade Sonu Bakiye: 901.453,07 TL