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Illinois, Pennsylvania ve New Jersey’deki 6 nükleer santralde gerçekleştirilecek modernizasyon çalışmalarıyla şebekeye 890 MW ek kapasite kazandırılması hedefleniyor.

NÜKLEER TESİSLERE 4,3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Constellation Energy, imzalanan 20 yıllık elektrik satın alma sözleşmesi kapsamında mevcut enerji filosunu güçlendirmek için 4,3 milyar dolardan fazla yeni yatırım yapacağını duyurdu. Tesislerdeki modernizasyon süreçlerinin ardından ilk elektrik teslimatının 2028 yılında Google'a yapılması planlanıyor. Oluşturulacak 890 MW'lık ilave gücün, büyük ölçekli yeni bir nükleer reaktörün ya da üç küçük modüler reaktörün üretim kapasitesine denk olduğu ifade ediliyor.

TOPLAM TEDARİK KAPASİTESİ 3.590 MW SEVİYESİNE ULAŞTI

Google ile Constellation arasındaki iş birliği yalnızca nükleer enerji yatırımıyla sınırlı kalmıyor. Şirket, 15 yıllık ayrı bir anlaşmayla PJM Interconnection bölgesinden 2.700 MW'lık ek elektrik tedariki sağlama kararı aldı. İki sözleşmenin birleşimiyle toplam anlaşma büyüklüğü 3.590 MW seviyesine ulaşıyor. Bu ikinci paket belirli bir kaynağa bağlı tutulmazken, Constellation'ın mevcut üretim ağından sürekli gelir elde etmesine imkan tanıyor.

YAPAY ZEKA VERİ MERKEZLERİ ŞEBEKELERİ ZORLUYOR

13 eyalet ile Washington DC'yi kapsayan PJM şebekesi, dünyada veri merkezlerinin en yoğun bulunduğu bölgelerin başında geliyor. Yapay zeka teknolojilerinin gereksinim duyduğu yüksek enerji, 2024 yılından bu yana bölgedeki kapasite fiyatlarının 11 kattan fazla yükselmesine yol açtı. Enerji tüketimi geçen yıl yüzde 37, karbon emisyonları ise yüzde 18 artış gösteren Google, nükleer anlaşmalarıyla temiz ve kesintisiz elektrik tedarikini güvence altına almayı amaçlıyor.