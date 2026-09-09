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Kaynak: Haber Merkezi

Google, Finlandiya'da 13 milyar avroluk dev bir yatırım gerçekleştirecek. Şirketin Avrupa'da tek seferde yapacağı en büyük yatırım olması beklenen proje kapsamında veri merkezleri kurulacak, elektrik şebekesi geliştirilecek, temiz enerji ve batarya projeleri hayata geçirilecek.

Yatırımla Google'ın yapay zeka hizmetlerinin yanı sıra arama motoru, Haritalar ve YouTube gibi servislerine yönelik artan talebin karşılanması hedefleniyor.

37 BİNDEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM

Google Küresel Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bikash Koley, projenin inşaat sürecinde 37 binden fazla kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. Yatırımın Finlandiya ekonomisine yıllık yaklaşık 3,6 milyar avro katkı sağlaması bekleniyor.

Google ayrıca Loviisa Nükleer Güç Santrali için 22 yıllık anlaşma imzalarken, ülkeye yeni rüzgar enerjisi kapasitesi ve 94 megavatlık batarya sistemi kazandırılacak.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ise yatırımı, "Ülkemizin güçlü yönlerinin açık bir kanıtı" sözleriyle değerlendirdi.