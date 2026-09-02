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Mayıs ayındaki Fitbit yenilenmesinin ardından gelen kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alan Google, yeni sürümle birlikte platformdaki gezinme ve veri takibi süreçlerini iyileştirmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hem Android hem de iOS kullanıcılarına geniş çapta ulaşması beklenen 5.07 güncellemesi, fitness takibinden harita performansına kadar birçok noktaya odaklanıyor.

MANUEL EGZERSİZ KAYITLARI VE HARİTA PERFORMANSI İYİLEŞTİ

Fitness tarafındaki en göze çarpan değişiklik, antrenmanların manuel kayıt süreçlerinde yapıldı. Kullanıcılar artık elle veri girişi yaparken daha fazla ölçüm ekleyebilecek ve yapılan düzenlemeler özet ekranına anında yansıyacak. Yüzme aktivitelerinde ise havuz ve açık su seçenekleri arasında geçiş yapılırken kaydedilen veri çeşitliliği artırıldı.

Ayrıca koşu, yürüyüş ve bisiklet gibi açık hava aktivitelerinde kullanılan uygulama içi haritaların daha hızlı yüklenmesi ve akıcı çalışması sağlandı. Yaşanan harita kaybolma sorunlarına çözüm getiren güncelleme, patika ve yokuş koşularını da toplam koşu mesafesi hesaplamasına dahil etmeye başladı.

KİLO GRAFİKLERİ VE HEALTH CONNECT ENTEGRASYONU DÜZELTİLDİ

Kilo takibi ekranında yer alan ağırlık grafiklerinin minimum ve maksimum değer aralıkları genişletildi. Bu düzenleme sayesinde kullanıcılar zaman içindeki belirgin kilo değişimlerini grafik üzerinde daha net görebilecek.

Güncellemenin bir diğer kritik ayağını ise Health Connect altyapısı oluşturuyor. Android cihazlarda farklı sağlık ve fitness uygulamaları arasındaki veri akışını yöneten Health Connect üzerinde yaşanan bağlantı kopma sorunları giderildi. Böylece farklı kaynaklardan gelen sağlık verilerinin Google Health platformuyla daha tutarlı ve kesintisiz çalışması sağlandı.