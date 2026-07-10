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Kaynak: İHA

Olay, akşam saatlerinde Kıbrıscık ilçesinde halk arasında ’Almanyalı Göleti’ olarak bilinen mevkide meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Çamoğlu (36), serinlemek için gölete girdi. Çamoğlu’nun bir süre sonra su yüzeyine çıkmadığını ve gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu panikle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, gölette kaybolan talihsiz işçiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla su altı ve su üstünde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Çamoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.