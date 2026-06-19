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Son olarak Batman Petrolspor forması giyen Okan Eken’den üzücü haber geldi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 33 yaşındaki tecrübeli golcü, halı sahada oynadığı maç sırasında ciddi bir sakatlık yaşadı.

Edinilen bilgilere göre Okan Eken’in yaşadığı talihsiz pozisyonun ardından aşil tendonunun koptuğu tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından deneyimli futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı ve en az 6 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

Geride kalan sezonda Batman Petrolspor’un şampiyonluğunda önemli rol oynayan Okan Eken, 29 karşılaşmada 9 gol kaydetmişti.