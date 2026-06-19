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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Gain’i 77-75 mağlup ederek seriyi kazanıp şampiyonluğa ulaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne olurken, karşılaşma son ana kadar nefes kesti.

İLK YARIDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Beşiktaş Gain maça etkili başladı ve ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar, devre arasına da 45-40 üstünlükle girdi.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya savunma sertliğini artırarak başlayan Fenerbahçe Beko, 10-0’lık seriyle oyuna ortak oldu. Üçüncü çeyrek Beşiktaş’ın 60-56 üstünlüğüyle geçildi.

FİNAL ANLARI NEFES KESTİ

Son çeyrekte büyük bir çekişme yaşanırken, Fenerbahçe Beko kritik anlarda Tarık Biberovic’in basketiyle öne geçti ve maçı 77-75 kazanmayı başardı.

13. ŞAMPİYONLUK GELDİ

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, kulüp tarihindeki 13. Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu elde etti. Sarı-lacivertliler ayrıca üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

BEŞİKTAŞ FİNALDE YİNE KAYBETTİ

Beşiktaş Gain ise başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde çıktığı 6. finalde bir kez daha Fenerbahçe’ye kaybetti. Siyah-beyazlılar, sakatlıklar nedeniyle dar rotasyonla mücadele ederek seriyi ikinci sırada tamamladı.