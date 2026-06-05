Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Bursaspor ve Batman Petrolspor'un transfer savaşı: TFF 1. Lig'in yıldızı için devredeler

Bursaspor ve Batman Petrolspor'un transfer savaşı: TFF 1. Lig'in yıldızı için devredeler

Bursaspor ve Batman Petrolspor dahil birçok TFF 1. Lig ekibi, sezonun yıldız isminin transferi için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Derleyen: Alper Talha Şimşek
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Bursaspor ve Batman Petrolspor'un transfer savaşı: TFF 1. Lig'in yıldızı için devredeler - Resim: 1

TFF 1. Lig ekipleri yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Bursaspor ve Batman Petrolspor'un transfer savaşı: TFF 1. Lig'in yıldızı için devredeler - Resim: 2

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Bursaspor, 2025-26 sezonunun öne çıkan isimlerinden biri için harekete geçti.

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Bursaspor ve Batman Petrolspor'un transfer savaşı: TFF 1. Lig'in yıldızı için devredeler - Resim: 3

Elitim ve Bayramov takviyeleri yapan yeşil-beyazlı ekibe bu transfer yarışında güçlü rakipler de katıldı.

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Bursaspor ve Batman Petrolspor'un transfer savaşı: TFF 1. Lig'in yıldızı için devredeler - Resim: 4

23 GOLE KATKI SAĞLADI! BİRÇOK KULÜP DEVREDE

Salim Manav’ın haberine göre, Boluspor formasıyla geçtiğimiz sezon 15 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Doğancan Davas’a yoğun ilgi var.

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Bursaspor ve Batman Petrolspor'un transfer savaşı: TFF 1. Lig'in yıldızı için devredeler - Resim: 5

BURSASPOR VE BATMAN PETROLSPOR KARŞI KARŞIYA

Başarılı futbolcu için Bursaspor’un yanı sıra Batman Petrolspor, Iğdır FK ve Mardinspor’un da devrede olduğu belirtildi.

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Bursaspor ve Batman Petrolspor'un transfer savaşı: TFF 1. Lig'in yıldızı için devredeler - Resim: 6

TAKIMIN ÖNEMLİ SİLAHLARINDAN

Sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Doğancan Davas, hücum hattındaki etkili performansıyla Boluspor’un en önemli silahları arasında yer aldı.

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Bursaspor ve Batman Petrolspor'un transfer savaşı: TFF 1. Lig'in yıldızı için devredeler - Resim: 7

HÜCUMDA ÖNE ÇIKAN PERFORMANS

Tecrübeli futbolcu, Boluspor formasıyla gösterdiği skor katkısıyla sezon boyunca dikkatleri üzerine çekti.

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Bursaspor ve Batman Petrolspor'un transfer savaşı: TFF 1. Lig'in yıldızı için devredeler - Resim: 8

TRANSFERDE SICAK GELİŞMELER

Transfer döneminde oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Bursaspor ve Batman Petrolspor'un transfer savaşı: TFF 1. Lig'in yıldızı için devredeler - Resim: 9

BONSERVİSSİZ TRANSFER ŞANSI

Öte yandan 28 yaşındaki Doğancan Davas’ın sözleşmesinin bu ay sonunda sona ereceği ve oyuncunun bonservissiz olarak transfer olabileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: Diğer
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