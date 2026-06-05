TFF 1. Lig ekipleri yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Bursaspor ve Batman Petrolspor'un transfer savaşı: TFF 1. Lig'in yıldızı için devredeler
Bursaspor ve Batman Petrolspor dahil birçok TFF 1. Lig ekibi, sezonun yıldız isminin transferi için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...Derleyen: Alper Talha Şimşek
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Bursaspor, 2025-26 sezonunun öne çıkan isimlerinden biri için harekete geçti.
Elitim ve Bayramov takviyeleri yapan yeşil-beyazlı ekibe bu transfer yarışında güçlü rakipler de katıldı.
23 GOLE KATKI SAĞLADI! BİRÇOK KULÜP DEVREDE
Salim Manav’ın haberine göre, Boluspor formasıyla geçtiğimiz sezon 15 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Doğancan Davas’a yoğun ilgi var.
BURSASPOR VE BATMAN PETROLSPOR KARŞI KARŞIYA
Başarılı futbolcu için Bursaspor’un yanı sıra Batman Petrolspor, Iğdır FK ve Mardinspor’un da devrede olduğu belirtildi.
TAKIMIN ÖNEMLİ SİLAHLARINDAN
Sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Doğancan Davas, hücum hattındaki etkili performansıyla Boluspor’un en önemli silahları arasında yer aldı.
HÜCUMDA ÖNE ÇIKAN PERFORMANS
Tecrübeli futbolcu, Boluspor formasıyla gösterdiği skor katkısıyla sezon boyunca dikkatleri üzerine çekti.
TRANSFERDE SICAK GELİŞMELER
Transfer döneminde oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
BONSERVİSSİZ TRANSFER ŞANSI
Öte yandan 28 yaşındaki Doğancan Davas’ın sözleşmesinin bu ay sonunda sona ereceği ve oyuncunun bonservissiz olarak transfer olabileceği ifade ediliyor.