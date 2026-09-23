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Hava taşımacılığında yolculuk sürelerini büyük ölçüde düşüren süpersonik uçakların geçmişten bu yana karşılaştığı en büyük engel olan yüksek sesli sonik patlama sorunu çözüme kavuşuyor. Concorde'un vedasından yıllar sonra, Tianmushan Laboratuvarı tarafından Beihang Üniversitesi desteğiyle geliştirilen TMS-10 adlı test uçağı, ses barajını aşacağı uçuş öncesinde nihai montaj aşamasına girdi.

Geleceğin ticari uçuş teknolojilerine öncülük etmesi planlanan demonstrator uçak; rüzgar tüneli, uçuş kontrol sistemi ve gövde üretim süreçlerini başarıyla geride bıraktı. Projede temel hedef, uçağın yüksek seyir hızını ve düşük ses seviyesini gerçek hava koşullarında sınamak.

PEKİN-ŞANGHAY ARASI 30 DAKİKAYA DÜŞEBİLİR

İş jeti konseptine dayanan ve 10 ila 15 yolcu taşıma kapasitesine sahip bir yapıda tasarlanan TMS-10, ses hızının iki katı anlamına gelen Mach 2 seviyesine (yaklaşık 2.400-2.500 km/s) ulaşabilecek. Tasarım, ses hızının hemen altında ise Mach 0,95 ile uçacak şekilde optimize ediliyor. Bu hız potansiyeli ilerleyen dönemde daha büyük ticari uçaklara uygulandığında, günümüzde ortalama 2 saat süren Pekin-Şanghay uçuşunun 30 dakikaya kadar inebileceği öngörülüyor.

ÖZEL TASARIM SES PATLAMASINI SÖNMÜLÜYOR

Süpersonik uçuş sırasında oluşan güçlü şok dalgalarının birleşerek yerde yüksek gürültüye yol açmasını engellemek amacıyla uçakta yenilikçi bir aerodinamik mimari tercih edildi. Önde canard, ana kanat ve arkada T-kuyruk olmak üzere üç yüzeyli bir düzenle tasarlanan model, şok dalgalarını dağıtarak zayıflatıyor ve ses patlamasını minimum seviyeye indiriyor.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE UZANAN TEST SÜRECİ

Tasarımın temel kabiliyetleri ilk olarak 2025 yılının Haziran ayında 1:18 ölçekli, 12,5 kilogramlık karbon fiber bir maketle kalkış, iniş ve stabilite odaklı olarak test edilmişti. Tam boyutlu yeni demonstratörün ise 2026 yılı sonuna doğru gerçekleştirilmesi planlanan uçuşunda ses duvarını aşması, süpersonik seyir icra etmesi ve bu esnada oluşan ses seviyelerinin ölçülmesi hedefleniyor.