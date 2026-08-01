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Halk arasında yıldız kayması şeklinde bilinen gök taşı yağmurları, her sene sekiz defa gerçekleşiyor ve bunlardan en yüksek yoğunluktaki süreç 13 Ağustos'ta izlenebilecek. Atmosferle buluştuğunda adeta birer ateş topuna dönüşen meteorlar, saniyede 60 kilometrelik bir süratle ilerleyecek. Bu esnada saatte yaklaşık 100 adet meteor gözlemlenebilecek.

TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri 2026 Gök Olayları Yıllığı verilerine dayanarak; geçmişi binlerce seneye uzanan kuyruklu yıldız kalıntılarının oluşturduğu meteor ya da gök taşı yağmurları, gezegenimizde her yıl 8 ayrı dönemde meydana geliyor.

Söz konusu doğa olayları Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perse), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) isimleriyle anılıyor.

EN YOĞUN AKIŞ 13-14 AĞUSTOS'TA

Gök taşlarının muazzam bir hızla atmosfere temas edip sürtünmeden ötürü alev almasıyla şekillenen gösterilerin en büyüğü, 17 Temmuz'da başlayıp 24 Ağustos'a dek sürecek Perseid olacak. Perseid akışının zirve yapacağı zaman dilimi ise 13 Ağustos'u 14 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleşecek; böylece gökyüzünde saatte 100 kadar meteor takibi yapılabilecek.

ÇEKİRDEK GENİŞLİĞİ 26 KİLOMETRE

TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri uzmanlarınca yıllık hazırlanan çalışmada, Perseid gök taşı yağmuruna dair şu detaylara yer verildi:

"109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan küçük kayaç ve toz parçalarının Perseid gök taşı yağmurunun kaynağı olduğu biliniyor. Çekirdeği 26 kilometre çapa sahip Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, Güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor."

AY'IN EVRESİ İZLEMEYİ KOLAYLAŞTIRACAK

17 Temmuz ile 24 Ağustos arasında süren Perseid meteor yağmurunun en net izleneceği tarihler 13-14 Ağustos gecelerine denk geliyor. Perseid en hareketli meteor yağmurlarından sayılıyor ve hareketliliğin tepe yaptığı zamanlarda saatte 100 meteor izlenebiliyor. O süreçte Ay, yeni ay konumunda bulunacağından, izlenebilecek gök taşı adedini olumsuz etkilemeyecek.

SANİYEDE 60 KİLOMETRE HIZLA ULAŞACAKLAR

Meteorlar, Kahraman (Perseus) Takımyıldızı yönünden saçılıyormuş izlenimi verecek. Dünya atmosferine giriş hızlarının ise saniyede yaklaşık 60 kilometre civarında seyrettiği tespit edildi. Perseid geçişinde 'ateş topları' diye adlandırılan meteorlar görülebilecek. Ateş topları daha büyük ışık patlamaları halinde beliren, daha uzun süre izlenebilen ve parlaklık seviyeleri eksi 3 kadire varabilen dikkat çekici meteorlardır.

GÖZLEM ETKİNLİKLERİ VE ŞENLİKLER

Perseid meteor yağmurunu izlemek amacıyla çok sayıda meraklı, şehir merkezinden uzakta fotoğraf çekmek ve izlemek üzere organizasyonlar yapıyor. Şölen 24 Ağustos'a dek süreceğinden planlamalar farklı günlere yayılabiliyor. 8 Ağustos Cumartesi akşamı Bursa Karacabey'in Yeniköy Sahili'nde Karacabey Belediyesi, Cemre Vakfı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş ortaklığıyla altınca gözlem şenliği düzenlenecek. Antalya'da Patika Doğa Yürüyüş Grubu hafta sonları gece yürüyüşleri ve meteor izleme turları başlattı. Bireysel meraklılar da kirlilikten uzak yerlerde meteorları takip edebilecek.