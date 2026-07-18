Gökyüzünde yılın en büyük şöleni başlıyor: Saatte 150 meteor akacak

En İyi Nasıl İzlenir? (Teleskopa Gerek Yok!)

Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için bu şöleni izlemek adına en ideal zaman dilimi, gece yarısından gün ağarmadan bir saat öncesine kadar olan süre. İzlemek için hiçbir dürbün veya teleskopa ihtiyacınız yok; çıplak göz en iyi araçtır. Tek yapmanız gereken, şehir ışıklarından olabildiğince uzaklaşmak, açık bir alanda sırtüstü uzanmak ve gözlerinizin karanlığa alışması için kendinize 15 dakika tanımak.