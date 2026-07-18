Gökyüzünde Beş Haftalık Görsel Şölen
Perseid meteor yağmuru önümüzdeki bir ay boyunca gecelerimizi aydınlatmaya hazırlanıyor. Yılın en aktif ve en parlak gökyüzü olaylarından biri olarak kabul edilen bu doğa harikası, uzay meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak. Her yıl heyecanla beklenen bu dönem, gökyüzü gözlemcileri için adeta bir görsel şölen sunuyor.
Gökyüzünde yılın en büyük şöleni başlıyor: Saatte 150 meteor akacak
Yılın en parlak ve en aktif gökyüzü olayı olan Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Önümüzdeki 5 hafta boyunca geceleri aydınlatacak bu görsel şölenin zirve yapacağı tarihi ve çıplak gözle izleme rehberini açıklıyoruz.İbrahim Doğanoğlu
Gökyüzünde Beş Haftalık Görsel Şölen
Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı
Bu muhteşem ışık gösterisinin arkasında aslında kozmik bir yolculuk yatıyor. Dünya, Güneş etrafındaki turunu atarken 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının arkasında bıraktığı kalıntı ve toz bulutunun arasından geçiyor. İşte bu kozmik karşılaşma, her yıl aynı dönemde gökyüzünü bir festivale dönüştürüyor.
En Yoğun Gece: 12-13 Ağustos
Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz'da başlayıp 24 Ağustos'a kadar devam edecek olsa da, bu şölenin zirve yapacağı bir an var. Meteorların gökyüzünde en yoğun şekilde görüleceği tarihler 12 ve 13 Ağustos geceleri olacak. Üstelik bu dönemde Ay'ın yeni ay evresinde olması, gökyüzünün karanlık kalmasını sağlayarak izleme keyfini ikiye katlayacak.
Kum Tanelerinden Doğan Işık Çizgileri
Peki bu parıltılar nasıl oluşuyor? Kuyruklu yıldızdan kopan ve uzay boşluğunda savrulan kum tanesi büyüklüğündeki minik toz parçacıkları, Dünya atmosferine girdikleri anda yüksek hızın etkisiyle sürtünerek buharlaşıyor. Bu ani buharlaşma, yeryüzünden baktığımızda arkalarında büyüleyici ışık çizgileri bırakmalarını sağlıyor.
Saatte 150 Meteor ve "Ateş Topları"
Perseid'i diğer meteor yağmurlarından ayıran en büyük özellik, son derece aktif olması. En yoğun olduğu anlarda saatte 150'ye yakın meteor görmek mümkün olabiliyor. Ayrıca bu gökyüzü olayı, arkalarında uzun süre parıldayan ve "ateş topu" olarak adlandırılan çok parlak meteorlarıyla da ünlü.
Adını Aldığı Yer: Perseus Takımyıldızı
Eğer gökyüzüne bakıp bu ışık patlamalarının tam olarak nereden geldiğini anlamak isterseniz, yönünüzü Perseus (Kahraman) Takımyıldızı'na çevirmeniz gerekiyor. Meteorların gökyüzünde dağılıyor gibi göründüğü bu çıkış noktasına "radyant noktası" deniyor ve bu yağmur da adını tam olarak bu takımyıldızından alıyor.
En İyi Nasıl İzlenir? (Teleskopa Gerek Yok!)
Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için bu şöleni izlemek adına en ideal zaman dilimi, gece yarısından gün ağarmadan bir saat öncesine kadar olan süre. İzlemek için hiçbir dürbün veya teleskopa ihtiyacınız yok; çıplak göz en iyi araçtır. Tek yapmanız gereken, şehir ışıklarından olabildiğince uzaklaşmak, açık bir alanda sırtüstü uzanmak ve gözlerinizin karanlığa alışması için kendinize 15 dakika tanımak.