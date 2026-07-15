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Kaynak: İHA

Eskişehir'de yaşayan astrofotoğrafçı Murat Oktay, haziran ayı sonunda gökyüzünde beliren ve halk arasında "Çilek dolunayı" olarak nitelendirilen eşsiz doğa olayını kayıt altına aldı. 29 Haziran gecesi gerçekleşen bu büyüleyici manzara, Oktay'ın estetik kadrajıyla eşsiz bir kompozisyona dönüştü.

Ufuk çizgisine yaklaştığı anlarda atmosferde asılı kalan toz bulutlarının etkisiyle sıra dışı bir görünüme kavuşan dolunay; altın sarısı, turuncu ve kızıl tonlarla gökyüzünü süsledi. Yeryüzünden bakıldığında adeta görsel bir şölene dönüşen bu manzara, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Gökyüzünde beliren bu dolunayın "Çilek" adını alması, renginin kırmızı olmasından değil, tamamen geçmişten gelen mevsimsel bir alışkanlıktan kaynaklanıyor. Kuzey Amerika’da yaşamış yerli halkların geleneklerine dayanan bu isimlendirme, haziran döneminin yabani çileklerin toplanma ve hasat vakti olmasından ileri geliyor.