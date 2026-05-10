Çin’de gökyüzünde ortaya çıkan sıra dışı doğa olayı, izleyenleri hayran bıraktı. Tüyü andıran ince yapılı bir bulutun üzerinde beliren gökkuşağı, güneş ışınlarının etkisiyle etkileyici renk geçişleri oluşturdu. Özellikle bulutun üst bölümünde net şekilde görülen renkler, kısa sürede bölge halkının dikkatini çekti.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ İLGİ ODAĞI OLDU

Nadir görülen atmosfer olayını gören vatandaşlar, o anları cep telefonları ve kameralarıyla kayda aldı. Gökyüzü fotoğrafçılığıyla ilgilenenler için eşsiz bir manzara sunan görüntüler, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

DİKKAT ÇEKEN OLAY

Uzmanlara göre gökkuşağı, atmosferdeki su damlacıklarının güneş ışığını kırmasıyla oluşuyor. Ancak tüy şeklindeki bir bulut üzerinde bu kadar belirgin renk oluşumu görülmesi oldukça ender rastlanan bir durum olarak değerlendiriliyor. Görsel şölen sunan doğa olayı, meteorolojik açıdan da dikkat çekici örnekler arasında yer aldı.