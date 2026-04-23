Bitlis Tatvan’da gün içerisinde etkisini sürdüren yağmur, yerini kısa süreli güneşli havaya bırakınca doğa adeta renk cümbüşüne sahne oldu. Yağışın ardından oluşan gökkuşağı, özellikle Van Gölü’nün üzerinde belirgin şekilde görülürken, Tatvan ilçe merkezinden de net bir şekilde izlenebildi.

Göl yüzeyine yansıyan gökkuşağı eşsiz görüntüler ortaya çıkarırken, manzarayı gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak bu anları ölümsüzleştirdi. Şehrin birçok noktasında gökyüzünü süsleyen renkler, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Gökkuşağını görüntüleyen vatandaşlardan Mina Okay da yaşadığı anı, "Çok güzel bir görüntü vardı. Hemen telefonumu çıkarıp çektim. Böyle anlar her zaman denk gelmiyor" sözleriyle ifade etti.

Tatvan’da oluşan görsel şölen, hem doğa severlere hem de fotoğraf tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.