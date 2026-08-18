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Savunma sanayisindeki yerli ve milli imkanların sergileneceği TEKNOFEST Mavi Vatan, İzmit Körfezi'nde devasa bir gövde gösterisine ve geçit törenine sahne olmaya hazırlanıyor. "Türk Bayrağını Al, Körfeze Gel" çağrısıyla vatandaşların sahillerden izlemeye davet edildiği etkinlikte; denizaltılar, savaş gemileri, deniz karakol uçakları ve insansız hava araçları İzmit Körfezi boyunca kıyı şeridini selamlayacak.

DONANMANIN AMİRAL GEMİLERİ KÖRFEZDE GEÇİT YAPACAK

Denizdeki geçiş töreni sabah saat 08.00’de Yalova önlerinden başlayacak. TCG Anadolu, TCG Derya, TCG Heybeliada, TCG Preveze ve TCG Salihreis gibi Türk donanmasının stratejik platformları; Altınova, Karamürsel, Değirmendere, Gölcük, Başiskele ve İzmit rotasını takip ederek saat 13.00'te Derince'de geçişini tamamlayacak. Kıyı boyunca kurulan rotada vatandaşlar donanma unsurlarını yakından görme imkanı yakalayacak.

BAYRAKTAR TB3, AKINCI VE TÜRK YILDIZLARI GÖKYÜZÜNDE OLACAK

Denizdeki törenin ardından saat 13.00 ile 14.00 arasında hava unsurlarının selamlama uçuşu başlayacak. Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter ve karakol uçaklarının yanı sıra yerli insansız hava araçları Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve AKINCI gökyüzünde körfezi turlayacak. Etkinliğin finalinde ise saat 14.20 ile 14.30 arasında Türk Yıldızları akrobasi timi gerçekleştireceği gösteri uçuşuyla kutlamaları taçlandıracak.