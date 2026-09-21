Gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 450 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve hâlâ doğduğu gaz ve toz bulutunun içinde süzülen Elias 2-24 b adında yeni bir ötegezegen tespit etti. Jüpiter'e yakın kütlesiyle öne çıkan bu gök cisminin bir milyon yıldan daha genç olduğu belirlendi. Daha önce 5 milyon yaş üzerindeki dört gezegende bulunan "en genç ötegezegen" rekorunu açık arayla kıran bu keşif, devasa kütleli gezegenlerin bu kadar kısa sürede nasıl oluşabildiğine dair mevcut bilimsel modelleri yeniden tartışmaya açtı.

ARŞİV VERİLERİ VE KORONAGRAF TEKNOLOJİSİ IŞIK TUTTU

Yeni bir gözlem yerine Keck Gözlemevi’nin yıllar önceki arşiv verilerinin yeniden taranmasıyla gerçekleştirilen araştırmada, gezegenin kendi yıldızının etrafındaki gaz diskinde temizlediği boşlukta yer aldığı saptandı. Yıldızın yoğun ışığını bastırarak etrafındaki sönük cisimlerin görülmesini sağlayan koronagraf teknolojisi sayesinde tespit edilen bu durum, gezegen oluşum süreçlerinin doğrudan incelenmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor. Uzmanlar, gelecekte devreye girecek yeni nesil uzay teleskoplarıyla birlikte bu tür erken dönem gezegen keşiflerinin daha da artacağını öngörüyor.