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Kaynak: Haber Merkezi

Amazon Prime Video imzasıyla ekrana gelmeye hazırlanan ve oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan God of War’un dizi uyarlaması, henüz ilk sezon çekimleri bitmeden büyük bir aksilikle sarsıldı. Baş karakter Kratos’a hayat veren ünlü aktör Ryan Hurst’ün çekimler esnasında ciddi şekilde sakatlanması, yapımcıları zorunlu bir başrol değişikliğine itti.

Kanada’nın Vancouver kentinde süren çekimlerde, tehlikeli bir dublör sahnesinin kaydı sırasında pazu kası yırtılan Hurst’ün cerrahi operasyon geçirmesi gerektiği bildirildi. Bu üzücü gelişmenin ardından dev bütçeli yapımın çekim faaliyetleri belirsiz bir süreye kadar askıya alındı.

İYİLEŞME SÜRECİ BEKLENENDEN UZUN SÜRECEK

İlk etapta Ryan Hurst’ün ağustos ayının ortalarında işinin başına dönmesi planlansa da ameliyat sonrasındaki tedavi ve rehabilitasyon aşamasının öngörülenden çok daha uzun süreceği anlaşıldı. Bu durum, belirlenen çekim takviminin tamamen aksamasına yol açtı. Yapım ekibinden işlerin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir takvim paylaşılmazken, kulislerde çekimlerin 2027 yılına dek ertelenebileceği konuşuluyor.

Kratos karakterinin fiziksel açıdan son derece zorlayıcı sahneler barındırması ve Hurst’ün geri dönüş tarihinin belirsizliğini koruması nedeniyle ortak yapımcılar Sony Pictures Television ile Amazon MGM Studios, vakit kaybetmeden yeni bir oyuncu arayışına girme kararı aldı. Ryan Hurst’ün bu önemli rol için uzun süredir sıkı bir antrenman programı uyguladığı ve ciddi bir fiziksel değişim geçirdiği bilinmesine rağmen, prodüksiyon takvimindeki sıkışma bu ayrılığı kaçınılmaz kıldı.

DÖRT BÖLÜMLÜK SAHNELER YENİDEN ÇEKİLEBİLİR

Sektörün güvenilir kaynaklarından Deadline’ın paylaştığı bilgilere göre, kaza yaşanmadan önce dizinin ilk dört bölümünün çekimleri tamamlanmıştı. Set ekibinin ağustosta bir araya gelerek ekim ayında motor demeyi planladığı aktarılırken, Hurst ile çekilen tüm sahnelerin yeni seçilecek başrol oyuncusuyla en baştan çekilmesi planlanıyor.

GOD OF WAR DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Şubat ayında ilk çekimlerine başlanan dizi, PlayStation’ın 2018 yılındaki soft-reboot oyunu ile devam yapımı olan God of War Ragnarök’un olay örgüsünü temel alıyor. Yapım; geçmişindeki kanlı Yunan savaş tanrısı kimliğinden uzaklaşmak isteyen Kratos’un, eşi Faye’in vedasının ardından oğlu Atreus ile İskandinav coğrafyasında çıktığı zorlu yolculuğu merkezine alıyor. Bu süreçte Kratos oğluna tanrı olmanın sorumluluklarını aktarırken, Atreus da babasına insani değerleri hatırlatmaya çalışıyor.

Senaristliğini, yürütücü yapımcılığını ve şovmenliğini Ronald D. Moore'un üstlendiği dizide Atreus karakterine Callum Vinson hayat veriyor. Kadroda öne çıkan diğer isimler ve üstlendikleri roller ise şu şekilde sıralanıyor:

Odin: Mandy Patinkin

Thor: Ólafur Darri Ólafsson

Baldur: Ed Skrein

Sif: Teresa Palmer

Heimdall: Max Parker

Mimir: Alastair Duncan

Sindri: Jeff Gulka

Brok: Danny Woodburn

İlk sezonu henüz izleyiciyle buluşmadan ikinci sezon onayını cebine koyan yapımın resmi yayın tarihi ise henüz netleşmedi. Amazon cephesinin, çekimlerin başlangıç tarihi ve yeni Kratos’un kim olacağı konusunda yakın zamanda resmi bir bilgilendirme yapması bekleniyor.