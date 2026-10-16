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Kaynak: Bülten

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Go Türkiye Mini Dizileri, 10,5 milyar gösterim ve 6,5 milyar izlenme rakamına ulaşarak dünya genelindeki izleyici kitlesini genişletiyor. Şimdiye kadar 10 mini diziyi izleyiciyle buluşturan projenin yeni yapımı “Tell Me Troy”un çekimleri sona erdi. Kuzey Ege’nin tarihi birikimini, mitolojik anlatılarını ve kültürel zenginliklerini konu edinen dizi, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir’in öne çıkan turizm noktalarını hikâyesiyle bir araya getiriyor.

Yapımını Storymagez’in gerçekleştirdiği dizide yönetmenlik görevini Emre Kavuk ile Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstleniyor. Başrollerde Aras karakterini canlandıran Halit Özgür Sarı ve Bade rolüyle izleyici karşısına çıkan Özge Yağız bulunuyor. Kuzey Ege’nin farklı bölgelerinde geçen yapım, gençlerin yaratıcı arayışlarını geçmişle günümüz arasında bağ kuran bir aşk öyküsü üzerinden anlatıyor.

Hikâyenin merkezinde, mezuniyet projelerine konu olacak özgün fikirler geliştirmek amacıyla İstanbul’dan Kuzey Ege’ye doğru yola çıkan sinema öğrencileri yer alıyor. Homeros’un İlyada ve Odisseia destanlarından esintiler barındıran bu yolculukta gençler, senaryolarını tamamlamaya çalışırken beklemedikleri gelişmelerle karşılaşıyor. Aras ve Bade arasında geçmişte tamamlanamayan aşk hikâyesi de yolculuk boyunca yeniden gündeme geliyor.

TROYA'DAN FOÇA'YA KUZEY EGE'NİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ EKRANA GELİYOR

Çekimler, Troya ve Assos’tan Kaz Dağları ile Antandros’a, Cunda’dan Bergama ve Foça’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada gerçekleştirildi. Bölgenin arkeolojik alanları, mitolojik geçmişi ve kültürel özellikleri dizinin anlatısına dâhil edildi. Tarihi yapıları doğal güzelliklerle buluşturan Kuzey Ege, genç karakterlerin hareketli yolculuğu ve duygusal hikâyeleri eşliğinde farklı yönleriyle izleyiciye aktarılıyor.

Macera, romantizm ve kültürel keşif unsurlarını aynı hikâyede birleştiren “Tell Me Troy” ile Kuzey Ege’nin turizm potansiyelinin uluslararası izleyicilere tanıtılması amaçlanıyor.