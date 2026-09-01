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Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy’deki güzellik merkezinde müşterilere ait mahrem görüntülerin gizli kameralarla kaydedilmesi ve internet ortamında paylaşılmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında görüntülerin yayıldığı sosyal medya ağlarının yönetiminde rol aldığı belirlenen 30 yaşındaki Abdullah Çatalbaş gözaltına alındı. Çatalbaş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında daha önce güzellik merkezinin işletmecisi Fatma Özçalışkan ile kamera sisteminin kurulumunu gerçekleştiren Emrah Selim Cansever de tutuklanmıştı.

“REKLAMINI YAPIYORDUM” SAVUNMASI

Çatalbaş, hakimlikte verdiği ifadesinde tasarımcı olarak çalıştığını ve aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyledi. Telegram kanallarının kendisine ait olmadığını ileri süren Çatalbaş, yalnızca bu kanalların reklamını yaptığını iddia etti.

Şüpheli, bazı kişilerin kendisine tek seferde yaklaşık 10 bin video gönderdiğini, ancak içerikleri incelemediğini iddia etti. Görüntülerin kaynağına ilişkin isim ve IBAN bilgilerini de polise verdiğini belirten Çatalbaş, suçlamaları kabul etmeyerek serbest bırakılmasını talep etti.

Ancak Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin hazırladığı teknik inceleme raporu ile mahkeme dosyasındaki tespitlerin, şüphelinin savunmasıyla örtüşmediği belirtildi.

DİJİTAL İNCELEMEDE DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Yapılan dijital incelemelerde, binlerce kadına ait mahrem görüntülerin satışa sunulduğu belirtilen bazı Telegram kanallarının Çatalbaş tarafından yönetildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Soruşturmada ayrıca görüntülerin pazarlanması ve yayılması amacıyla kullanıldığı belirlenen bazı X hesaplarının da şüpheliyle bağlantısı olduğu tespit edildi.

Böylece soruşturmanın yalnızca görüntülerin kaydedildiği güzellik merkeziyle sınırlı olmadığı, görüntülerin internet ortamında nasıl yayıldığına ilişkin dağıtım ağının da araştırıldığı ortaya çıktı.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimi Murat Burak Şahin, şüphelinin suçlamalara ilişkin ikrarda bulunması, dijital materyaller üzerindeki incelemelerin devam etmesi ve delillerin karartılma ihtimalini değerlendirerek tutuklama kararı verdi.

Çatalbaş, “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek veya Yaymak”, “Müstehcen Yayınları Satmak/Kiralamak” ve “Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek” suçlarından tutuklandı.

15 BİN GÖRÜNTÜ TEK TEK İNCELENİYOR

Soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise ele geçirilen geniş dijital arşiv oldu. Yaklaşık 15 bin görüntünün sosyal medya platformlarında yayıldığı belirlenen soruşturma kapsamında dijital materyaller üzerindeki incelemeler devam ediyor.

Ekiplerin yapacağı incelemelerle görüntülerin kaynağı, kimler tarafından dağıtıldığı ve oluşturulan dijital ağın kapsamına ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

Soruşturmanın, dijital materyallerin incelenmesinin ardından yeni şüphelilere ve bağlantılara uzanabileceği değerlendiriliyor.