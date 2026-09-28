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Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında gerçekleşen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığı duyurdu.

Batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte devam eden arama faaliyetleri sırasında iki kişinin cansız bedeninin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, naaşların kimliklerinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, “Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolculara Allah’tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz” denildi.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olmuştu.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı.

Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 17 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 11 kişinin bulunması için de çalışmaları sürüyor.