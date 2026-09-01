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Ölüme böyle gitmişler! Facia öncesi geminin görüntüleri gündem oldu

Kazadan bir gün önce kaydedilen görüntüler, Girne’de alabora olan geminin fırtınalı denizde yüksek hızla ilerlediğini ortaya koydu. Yolcuların çığlıkları ise facianın öncesine dair soru işaretlerini artırdı.

KKTC’nin Girne Limanı ile Mersin’in Taşucu Limanı arasında sefer yapan “Filo Jet” isimli katamaran tipi yolcu gemisi, 30 Ağustos’ta Girne’den hareket ettikten kısa süre sonra alabora oldu.

Faciada 8 kişi hayatını kaybederken, 241 yolcu kurtarıldı. Kayıp olduğu bildirilen 20 kişinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

KAZADAN BİR GÜN ÖNCE KAYDEDİLDİ

Faciaya ilişkin soruşturma devam ederken, alabora olan geminin kazadan bir gün önce çekildiği belirtilen görüntüleri ortaya çıktı.

Yağışlı ve fırtınalı havada kaydedilen görüntülerde, geminin yüksek dalgalar arasında ilerlediği görülüyor. Feribotun denizde oldukça yüksek hızla hareket ettiği anlarda yolcuların korku yaşadığı ve bazı kişilerin çığlık attığı duyuluyor.

Görüntüler, geminin olumsuz hava koşullarında seyir hızına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Edinilen bilgilere göre gemi, 30 Ağustos’ta Girne’den Taşucu’na gitmek üzere hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başladı.

Mürettebatın gemiyi yeniden Girne Limanı’na yönlendirmeye çalıştığı sırada feribot alabora oldu.

Kazanın ardından yürütülen çalışmalarda 241 kişi kurtarılırken, 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 20 yolcunun bulunması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Geminin enkazının ise denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirildi.