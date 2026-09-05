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Tarım ve Orman Bakanlığı, Ağustos ayı boyunca ülke genelinde gerçekleştirdiği gıda denetimlerinin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Bakan İbrahim Yumaklı'nın sosyal medya hesabından duyurduğu verilere göre, 1-31 Ağustos tarihleri arasında toplam 100 bin 128 gıda işletmesi denetimden geçti.

186,5 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Yapılan kontroller sonucunda mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere toplam 186,5 milyon lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, kurallara uymayan ve gıda güvenliğini tehlikeye atan 49 işletme hakkında yasal işlem başlatılarak suç duyurusunda bulunuldu.

Denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, dürüst ve kurallara uygun çalışan esnafın haklarını savunmaya devam edeceklerini, gıdalarda tağşiş ve hile yapanlara karşı ise mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.