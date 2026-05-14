Gençlerbirliği, FIFA tarafından verilen geçici transfer yasağı kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Yasağın eski futbolcusu Iliuta Daniel Popa ile imzalananan fesih sözleşmesinden kaynaklı bir gecikme nedeniyle geldiğinin belirtildiği açıklamada kısa süre içerisinde bu engelin kaldırılacağı kaydedildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN TRANSFER YASAĞI AÇIKLAMASI

Gençlerbirliği'nden transfer yasağıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz ile eski futbolcumuz Iliuta Daniel Popa arasında imzalanan TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, 10.09.2025 tarihinde tarafların karşılıklı mutabakatıyla sonlandırılmıştır.

Fesih protokolü çerçevesinde, futbolcuya 250 bin euro ödenmesi kararlaştırılmış; bu protokol yine kulübümüz adına eski başkanımız Osman Sungur ve ilgili dönemin genel sekreteri Taner Ünlü tarafından imzalanmıştır. İlgili protokol uyarınca; toplam meblağın 200 bin euroluk kısmının 10.09.2025 tarihinde, kalan 50 bin euroluk kısmının ise 10.10.2025 tarihinde ödenmesi hususunda anlaşılmıştır. Söz konusu tutarların ödemesinde bir gün dahi gecikme yaşanması halinde kulübümüzü iki katı veya daha fazla tutarda ceza ödemeye mahkûm eden bir yönetim anlayışıyla, kulübümüz tarafından futbolcuya 100 bin euro tutarında bir ceza bedeli ödenmesi de imza altına alınmıştır.

Eski başkanımız Osman Sungur ve ilgili dönemin genel sekreteri Taner Ünlü’nün imzasıyla yapılan karşılıklı sonlandırma protokolü gereği, 200 bin euroluk ilk taksit belirtilen tarihte ödenmiştir. Ancak 10.10.2025 tarihinde ödenmesi gereken 50 bin euroluk ikinci taksit, özellikle uluslararası transferlerdeki ödeme gecikmelerinden doğabilecek olumsuz sonuçlar (günlük faizler, disiplin cezaları vb.) bilinmesine rağmen, maalesef 17.10.2025 tarihinde ödenmiştir.

Yalnızca bir haftalık bu gecikme nedeniyle futbolcu tarafından FIFA’ya başvurulmuş, FIFA nezdinde yürütülen dava sonucunda kulübümüzün, protokolden kaynaklanan 25 bin euro tutarındaki ceza bedelini ödemesine hükmedilmiştir. Bahsi geçen ceza bedeline istinaden uygulanan "GEÇİCİ" transfer yasağı kararı, 13.05.2026 tarihinde saat 23.00 sularında kesinleşmiş ve 14.05.2026 tarihinde saat 09.55’te TFF tarafından kulübümüzün resmi e-posta adresine tebliğ edilmiştir.

Karara bağlanan bu meblağın kulübümüz tarafından ödenmesiyle birlikte, söz konusu transfer yasağının ivedilikle kaldırılacağını kamuoyuna ve değerli Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasına saygıyla bildiririz."