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Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı ekibin Eryaman Stadı'nda oynayacağı tüm resmi iç saha müsabakalarını kapsayan indirimli kombinelerin saat 13.00 itibarıyla taraftarların erişimine açıldığı bildirildi.

İndirimli satış uygulamasından yalnızca 2025-26 sezonu kombine kart sahipleri yararlanabilecek. Bu süreç, 12 Haziran Cuma günü saat 12.00'de tamamlanacak.

Söz konusu dönemde satın alınan kombineler sezon boyunca başka kişilere devredilemeyecek. Yenileme ve indirim sürecinde taraftarlar yalnızca 1 kombine alma hakkına sahip olacak.

Başkent temsilcisinde genel satışlar ise 12 Haziran Cuma günü saat 13.00'te başlayacak. Bu dönemde alınan kombineler, sezon içerisinde en fazla 5 kez başka taraftarlara aktarılabilecek. Karşılaşmalardaki transfer hakları ise il güvenlik kurulu ve kulüp uygulamalarına göre farklılık gösterebilecek.

Kombineler sadece Gençlerbirliği logolu Passo taraftar kartı bulunan kişiler için satışa sunulacak. Taraftarların işlem yapabilmesi adına e-bilet kullanım sürelerini 31 Mayıs 2027 tarihine kadar uzatmaları gerekecek.

Gençlerbirliği’nin 2026-27 sezonu için belirlediği indirimli ve genel kombine satış fiyatları şu şekilde:

İNDİRİMLİ SATIŞ

Güney kale arkası: 6 bin lira

Maraton: 8 bin lira

Sağ-sol kapalı: 10 bin lira

VIP: 50 bin lira

GENEL SATIŞ

Güney kale arkası: 12 bin lira

Maraton: 16 bin lira

Sağ-sol kapalı: 24 bin lira

VIP: 60 bin lira