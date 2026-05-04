Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'nden sürpriz bir ayrılık kararı geldi.

VOLKAN DEMİREL İLE YOLLAR AYRILDI

Son maçta deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan başkent ekibinde fatura Volkan Demirel'e kesildi.

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre, Gençlerbirliği bu sezon ikinci kez takımın başında görev alan teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gençlerbirliği Volkan Demirel ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel’le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine, görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

VOLKAN DEMİREL'İN GENÇLERBİRLİĞİ KARNESİ

Bu sezon iki farklı dönemde Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel ilk kez takımın başına geçtiği süreçte 6 maça çıkmış ve 3 galibiyet, 3 mağlubiyet almıştı.

Volkan Demirel ikinci döneminde ise 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle maç başına 0.78 puan ortalamasında kaldı.

Demirel yönetiminde ligde istediği sonuçları alamayan Gençlerbirliği buna rağmen Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı deplasmanda 2-0'lık sonuçla eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KALAN MAÇLARI

Ligde Kasımpaşa ve Trabzonspor ile kritik maçlara çıkacak olan Gençlerbirliği ayrıca Türkiye Kupası'nda da Trabzonspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.