Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



KARAGÜMRÜK ERKEN ÖNE GEÇTİ

Maça etkili başlayan Fatih Karagümrük, 17. dakikada Tiago Çukur’un golüyle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran ev sahibi ekip, net fırsatlar yakalasa da farkı açamadı.



GENÇLERBİRLİĞİ PENALTI KAÇIRDI

İlk yarının uzatma dakikalarında Gençlerbirliği, Metehan Mimaroğlu ile penaltı vuruşundan yararlanamadı ve devre 1-0 Karagümrük üstünlüğüyle sona erdi.



GRBİC KALESİNDE DEVLEŞTİ

İkinci yarıda Gençlerbirliği üst üste tehlikeli pozisyonlar bulsa da kaleci Ivo Grbic’i geçemedi.

Karagümrük de fırsatlar yakalasa da skor değişmedi ve maç 1-0 sona erdi.



PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA MAÇLARI

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 24’e yükselterek kümede kalma umutlarını son iki haftaya taşıdı. Gençlerbirliği ise 28 puanda kalarak 16. sıraya geriledi.

Karagümrük, gelecek hafta deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak.