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Kaynak: AA

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında bir çocuğun formasının çıkarılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ş.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eryaman Stadı'nda oynanan müsabaka sırasında yaşanan olayla ilgili Ş.A. hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ile "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından işlem başlattı.

Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntüleri değerlendiren ekipler, görevli polis memurunun çocuğu kucağına alarak güvenli bölgeye götürdüğünü belirledi. İncelemede, çocukla görevli arasında herhangi bir fiziki temas olmadığı tespit edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.